زيادة تصل إلى 1100 جنيه.. تفاصيل جديدة عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 04:22 مساءً - أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أن حافز التدريس الذي بدأ صرفه للمعلمين منذ نوفمبر الماضي لا يرتبط بقرارات زيادة الأجور التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، مشددة على أن الحافز يُصرف بشكل مستقل ولا يُحتسب ضمن الزيادات الاستثنائية الجديدة، ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد استفسارات المعلمين حول طبيعة الزيادات الأخيرة ومدى انعكاسها على إجمالي دخولهم.

زيادة أجور المعلمين 2026 تشمل زيادة استثنائية وعلاوات دورية

وكان أحمد كجوك قد أعلن أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن زيادة استثنائية للمعلمين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، بالإضافة إلى العلاوات الدورية السنوية، ليستفيد منها نحو مليون معلم، كما أوضح أن الحكومة ستبدأ تطبيق زيادات شاملة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بإجمالي تكلفة تصل إلى 100 مليار جنيه، مع رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.

وأضاف الوزير أن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

حافز تدريس إضافي للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أنه سيتم منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب تخصيص "حافز تميز" بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارات المدرسية المتفوقة، بإجمالي تكلفة تُقدر بنحو 14 مليار جنيه.

وأكدت المصادر أن هذه الحزمة من القرارات تستهدف تحسين مستوى دخول المعلمين وربط الأجر بالأداء، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويحقق مردودًا إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.