الجيزة: عقد امتحانات مارس المؤجلة الأسبوع المقبل لتعويض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 04:22 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة سعيد عطية، عن تنظيم امتحانات لتعويض الأيام التي توقفت فيها الدراسة، في خطوة تهدف لضمان انتظام "العملية التعليمية" واستمرار سير الدراسة بشكل منضبط.

عقد امتحانات مارس المؤجلة الأسبوع المقبل في الجيزة

أوضحت المديرية أن هذه الامتحانات سوف تعقد خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، لتعويض أي تأثيرات سلبية على الجدول الدراسي نتيجة توقف الدراسة مؤقتًا.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي لضمان استكمال الخطة الدراسية دون الإخلال بمستوى التحصيل العلمي للطلاب، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لجميع المراحل التعليمية.

توقف الدراسة في مصر اليوم

في سياق متصل، ونظرًا للتقلبات الجوية التي شهدتها معظم المحافظات، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس عن تأجيل امتحانات الشهر المقررة اليوم الخميس في المحافظات التي لم تعلن تعطيل الدراسة، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أن قرار "تعطيل الدراسة" في يوم الخميس تم بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين، وفقًا لتقدير موقف الأحوال الجوية في كل محافظة، لضمان سلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.