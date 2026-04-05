لا تفوتك.. موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 12:29 مساءً - حقق برشلونة فوزًا مهمًا على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، تحت قيادة مدربه هانز فليك.

ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

احتضن ملعب "ميتروبوليتانو" اللقاء، حيث بدأ أصحاب الأرض بشكل قوي، ونجحوا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 39 عن طريق جوليانو سيميوني، ليمنح أتلتيكو مدريد الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

لكن رد برشلونة جاء سريعًا، إذ تمكن ماركوس راشفورد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل ويشعل أجواء المواجهة في النصف الثاني.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الكتالوني ضغطه بحثًا عن الفوز، حتى نجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف الانتصار بالدقيقة 87، ليقود فريقه لقلب النتيجة وحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة، عزز برشلونة موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 57 نقطة في المركز الرابع، ليتلقى ضربة في سباق المنافسة.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين قريبًا، حيث يصطدم برشلونة مجددًا بأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مرتقبة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم الأربعاء المقبل.