”الجانرز يودع البطولة” اطّلع على نتيجة مباراة آرسنال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 12:29 مساءً - ودع فريق آرسنال منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تلقى خسارة أمام نظيره فريق ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الدور ربع النهائي، من البطولة، ليلحق بفريق ليفربول الإنجليزي.

ملخص مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون

احتضن ملعب ساوثهامبتون المواجهة، حيث نجح أصحاب الأرض في فرض أفضليتهم خلال الشوط الأول، وتمكنوا من افتتاح التسجيل عن طريق روس ستيوارت في الدقيقة 35، لينتهي الشوط بتقدمهم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول آرسنال العودة إلى أجواء المباراة، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 68 عن طريق فيكتور جيوكيريس، ليعيد الأمل لفريقه في مواصلة المشوار.

لكن ساوثهامبتون لم يستسلم، ونجح في استعادة التقدم مجددًا قبل نهاية اللقاء، بعدما سجل شيا تشارلز الهدف الثاني في الدقيقة 85، ليحسم المواجهة لصالح فريقه.

وفشل آرسنال في العودة مرة أخرى خلال الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بخسارته وتوديعه البطولة من دور الثمانية، في مفاجأة جديدة ضمن منافسات الكأس.

آرسنال يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

بهذه النتيجة، يلحق آرسنال بمواطنه ليفربول الذي خرج هو الآخر من البطولة في اليوم ذاته، عقب خسارته أمام مانشستر سيتي بنتيجة كبيرة.

ويتحول تركيز آرسنال الآن إلى مواجهته المرتقبة أمام سبورتينج لشبونة، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سعيًا لتعويض خيبة الأمل المحلية.