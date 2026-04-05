أحمد خيري: أسعار الطاقة العامل الأكثر تأثيرًا في عمليات الاستكشاف

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 06:13 مساءً - باره عريان _ قال المهندس أحمد خيري، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة إن تو ميتالز إن أسعار الطاقة تعد العامل الأكثر تأثيرًا في عمليات الاستكشاف، كما أنه يؤثر على الشركات المُنتجة. وأوضح أنه من الصعب تحديد نسب التأثر حاليا، نظرا للتذبذب اليومي الذي تشهده الأسعار.

انخفاض العملة يعوض الشركات ذات السيولة الأجنبية عن ارتفاع أسعار الطاقة

نوه خيري إلى أن انخفاض قيمة العملة بنسب تتراوح بين 12% و13% خلال شهر تقريبًا، أسفر عن تعويض الشركات الأجنبية أو الشركات التي تعمل بسيولة أجنبية سواء دولار أو يورو، عن الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة، حيث نتج عن ذلك معادلة مؤقتة لا يمكن احتساب الشق الأكثر تأثيرًا بها إلا بعد مرور وقت، خاصة وأن أسعار الطاقة قد تواصل الارتفاع بمعدلات أكبر في حال تفاقم التداعيات، فضلا عن وجود تأثيرات غير مباشرة ستتضح آثارها على مختلف القطاعات في الأسابيع القادمة.

وفيما يتعلق بالتأثيرات غير المباشرة على قطاع التعدين، أشار أحمد خيري إلى أن الشركات التي يتم الاستعانة بها في عمليات التنقيب والحفر قد تلجأ إلى رفع أسعارها، علمًا بأن الاعتبارات التي قد تستند عليها تلك الشركات في القيام بهذا، ستتبين في الأسابيع القادمة.

وأكد أن الشركة تحرص على اتباع إجراءات تحوطية طوال الوقت، وذلك حتى قبل اندلاع الحرب، منوهًا إلى أنه عند النظر إلى الميزانية خلال العام، يتم التركيز على عاملين مهمين، أولهما المتعلق بسعر الصرف، خاصة في مصر، حيث يتم النظر إليه في كافة الحالات سواء في الارتفاع أو الانخفاض، وانعكاسات ذلك على الميزانية الدولارية الخاصة بالشركة، منوهًا إلى أن العامل الثاني يتمثل في التغييرات المحتملة في أسعار الطاقة، والتي تتحوط الشركة منه دائمًا.

وقال إن من يعمل حاليًا على إعداد دراسة جدوى، سيتوقف إلى أن تتضح معالم هذه الأزمة وتوجهاتها، حيث إن أسعار البترول حاليًا تتراوح بين 105 و107 دولارات، في حين يتوقع البعض أن سعر البرميل قد يصل إلى 200 دولار، منوهًا إلى أن زيادة أسعار البترول من شأنها التأثير على عدة عوامل، تتضمن أسعار النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن شراء معدات من الخارج يتأثر بارتفاع تكلفة النقل.

زيادة رسوم التأمين نتيجة التحوط بصورة أكبر

أضاف خيري أن الأزمة الاقتصادية تؤدي لزيادة أسعار التأمين، نتيجة التحوط بصورة أكبر من جانب شركات التأمين، الأمر الذي يتسبب في زيادة رسوم التأمين التي تُسدد عند نقل المعدات، أو المنتجات، لافتًا إلى أن التحركات التي تشهدها أسعار الصرف من شأنها التأثير على دراسات الجدوى.

ويرى أنه من الصعب التكهن بأبعاد هذه الحرب وحجم التأثيرات الخاصة بها، نظرًا للتغييرات الكبيرة التي تطرأ على الساحة بشكل مستمر، على مدار الساعة، موضحًا أن ذلك يؤدي إلى حالة من عدم وضوح الرؤية، نتيجة ديناميكية الوضع الحالي وتضارب التصريحات.

أضاف أحمد خيري أن المؤشرات الحالية تشير إلى انخفاض أسعار الذهب العالمية، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار البترول، وانخفاض أسعار الأسهم، الأمر الذي أسفر عن كشف مراكز الكثير من المستثمرين وصناديق الاستثمار، مما دفعهم إلى بيع بعض الممتلكات، مثل الذهب وخلافه، أو الامتناع عن شراء الذهب لتغطية مراكزهم المكشوفة في البورصة، مما أثر على أسعار الذهب، ومن ثم انعكس على شركات التعدين.

وقال إنه يجب على الحكومة التركيز على تنويع مصادر الطاقة بشكل أكبر وأسرع، منوهًا إلى أن مصر تحظى بمصادر طبيعية متنوعة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن الكثير من مناجم ومصانع إنتاج الذهب في العالم، وبالتحديد في أفريقيا تتجه إلى الحصول على الطاقة من الألواح الشمسية باعتبارها مصدرًا نقيًّا ورخيصًا للطاقة، فضلًا عما يتسم به من استدامة واستمرارية، مؤكدًا أن مصر تنتج حاليًا نسبة تتراوح بين 20% و22% من الطاقة من مصادر متجددة.

