نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد عزوز: استقرار سلاسل الإمداد المحلية ساهم في انتظام حركة الإنتاج من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 06:13 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال محمد عزوز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك لصناعة الأجهزة المنزلية، إن العالم يمر بحالة من الارتباك الشديد، انعكست بشكل واضح على سلاسل الإمداد الدولية، موضحًا أن الأزمة لا تخص مصر وحدها، بل تمتد لتشمل مختلف الدول.

أكّد عزوز في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن التوترات التي تشهدها بعض مناطق الخليج أثرت سلبًا على صناعات البتروكيماويات وإمدادات الطاقة عالميًّا، ما انعكس على ارتفاع أسعار الخامات، حيث سجلت خامات البلاستيك زيادة تتراوح بين 35% و45% وفقًا لأسعار البورصات العالمية.

وأوضح أن اضطراب خطوط الملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن، خاصة مع زيادة نفقات تأمين المخاطر التي تتعرض لها السفن المحملة بالبضائع والخامات، مؤكدًا أن هذه الأزمة ذات طابع عالمي.

ولفت إلى أن نقص الخامات لا يعود بالأساس إلى نقص الموارد، وإنما إلى تعطل سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن الشركات تعتمد على استيراد مكونات الإنتاج من عدة أسواق، تشمل الصين وأوروبا ودول الشرق الأقصى، إلى جانب منطقة الخليج التي تُعد مصدرًا رئيسيًّا لخامات البلاستيك والبوليمرات.

التحدي الأكبر يتمثل في ارتفاع سعر الصرف وليس في توافر العملة

وفي المقابل، أشار إلى استقرار سلاسل الإمداد داخل السوق المحلية، مؤكدًا أن مصر لا تزال تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار، ما ساهم في انتظام حركة الإنتاج دون أي معوقات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وعن انعكاس ارتفاع سعر الدولار، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك، أن السوق المحلية تتأثر بعاملين رئيسيين؛ الأول هو زيادة تكلفة العملة الأجنبية وما يترتب عليها من ارتفاع فاتورة الاستيراد، والثاني صعود أسعار الخامات عالميًّا نتيجة أزمة الطاقة.

تحريك محدود تدريجي للأسعار لصعوبة تمرير الزيادة دفعة واحدة

أضاف أن شركته تحاول امتصاص جانب كبير من هذه الزيادات من خلال تقليل هوامش الربح، لتجنب تحميل المستهلك كامل الأعباء، مع الحفاظ على استمرار التشغيل بمعدلات إنتاج مناسبة تحقق وفورات الحجم.

وأشار إلى أن شركته لا تتجه إلى زيادات كبيرة، وإنما تلجأ إلى تحريك محدود تدريجي للأسعار، موضحًا أنه من الصعب تمرير الزيادة الكاملة الناتجة عن ارتفاع الدولار دفعة واحدة، وهو ما يدفعها إلى توزيع الأثر بين امتصاص جزء منه وتحميل جزء آخر على الأسعار.

أكّد أن نسب تحريك الأسعار تختلف من منتج لآخر، وفقًا لعدة عوامل، من بينها توافر الخامات، ومدى تأثرها بالأسعار العالمية أو بسعر الصرف.

وفي سياق متصل، أوضح أن القطاع المصرفي لا يزال يوفر العملة الأجنبية بشكل منتظم، مؤكدًا عدم وجود صعوبات في تدبير التمويل حتى الآن، وأن التحدي الأكبر يتمثل في ارتفاع سعر الصرف وليس في توافر العملة.

ونوّه بأن قدرة الحكومات المحلية على التأثير في المتغيرات العالمية تظل محدودة، في ظل تشابك الأزمات الدولية، إلا أن هناك إجراءات داخلية يمكن أن تخفف من حدة التداعيات، وفي مقدمتها سياسات ترشيد استهلاك الطاقة.

أوضح أن قرارات ترشيد الطاقة، رغم عدم إدراك البعض لأبعادها بشكل كامل، تلعب دورًا مهمًّا في تأمين احتياجات القطاع الصناعي، من خلال إعادة توزيع الموارد بما يضمن استمرارية الإمدادات للمصانع، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار العملية الإنتاجية.

ترشيد الاستهلاك يسهم بشكل مباشر في تعزيز توافر الطاقة للقطاع الصناعي

وأضاف أن ترشيد الاستهلاك يسهم بشكل مباشر في تعزيز توافر الطاقة للقطاع الصناعي، بما يدعم سلاسل الإمداد ويحد من احتمالات حدوث نقص قد يؤثر على الإنتاج.

وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر يمثل ميزة تنافسية مهمة، خاصة للشركات العاملة في مجال التصدير، حيث يعزز من موثوقية السوق كمصدر آمن ومستقر، ويفتح المجال أمام توسيع العلاقات التجارية وخلق فرص تصديرية جديدة.

الاستقرار يدفع العديد من الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في السوق المصرية كشريك موثوق

وأكّد أن هذا الاستقرار يدفع العديد من الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في السوق المصرية كشريك موثوق، وهو ما يتيح فرصًا أكبر لفتح قنوات تصديرية جديدة وزيادة حجم الأعمال.

كما لفت إلى أن ضمان استقرار إمدادات الطاقة يعد عنصرًا حاسمًا في طمأنة العملاء الحاليين والمحتملين، إذ يعزز من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها الإنتاجية والتصديرية دون انقطاع، وهو ما يمثل نقطة قوة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عزوز: استقرار سلاسل الإمداد المحلية ساهم في انتظام حركة الإنتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.