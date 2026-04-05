القابضة الغذائية: استلام 4.9 مليون طن قصب و130 ألف طن بنجر من المزارعين

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 06:13 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن استلام 4 ملايين 950 ألف طن من قصب السكر من المزارعين منذ بدء موسم حصاد 2025/2026 وحتى الآن.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم إنتاج 525 ألف طن من السكر الأبيض من الكميات المستلمة بمصانع الصناعات التكاملية، في إطار الخطة الإنتاجية المعتمدة للموسم الحالي.

وفي سياق متصل، استلم مصنع أبو قرقاص، التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، نحو 130 ألف طن بنجر سكر منذ بدء التوريد الشهر الجاري وحتى صباح اليوم، وتم إنتاج 16 ألف طن سكر من الكميات المستلمة.

يُذكر أن مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية تشمل: أبو قرقاص، كوم أمبو، إدفو، أرمنت، دشنا، قوص، جرجا، ونجع حمادي، وهي موزعة على خمس محافظات هي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، والمنيا.

ومن جانبه، قال الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن موسمي حصاد وتوريد قصب السكر وبنجر السكر يشهدان إقبالًا كبيرًا من المزارعين لتوريد الكميات المتعاقد عليها مع الشركة.

وأضاف أن الشركة تستهدف، خلال موسم توريد القصب الحالي، استلام نحو 6 ملايين طن من المحصول، لإنتاج كميات تتراوح بين 650 و675 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب استلام ما يزيد على مليون طن من بنجر السكر لإنتاج أكثر من 100 ألف طن سكر، بخلاف الصناعات التكاملية القائمة على مخلفات القصب والبنجر.

وأشار فتحي إلى أن المصانع تعمل بنظام ثلاث ورديات يوميًا على مدار 24 ساعة، بما يضمن انتظام استلام المحصول وتحقيق المستهدفات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات التشغيلية خلال موسم العصير.

