ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة ضد أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 12:29 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فريق أتلتيكو مدريد، و ذلك بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

أهداف مباراه برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وجاءت المباراة قوية ومليئة بالإثارة منذ بدايتها، حيث تقدم أتلتيكو مدريد أولًا عن طريق جوليانو سيميوني في الشوط الأول، قبل أن يرد برشلونة سريعًا بهدف التعادل عبر ماركوس راشفورد.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما لحسم اللقاء، حتى تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف الفوز لصالح برشلونة في الدقائق الأخيرة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية خارج الديار.

وشهدت المباراة العديد من اللقطات المثيرة، أبرزها حالة الطرد التي تعرض لها لاعب أتلتيكو مدريد في الشوط الأول، إلى جانب تدخلات تقنية الفيديو في أكثر من قرار تحكيمي، ما زاد من سخونة اللقاء.

وبهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تلقى أتلتيكو مدريد خسارة مؤثرة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

