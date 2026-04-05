نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤسسة البترول الكويتية تعلن عن خسائر مادية جسيمة جراء هجوم إيراني على مرافق تابعة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 06:13 مساءً - _ قالت مؤسسة البترول ​الكويتية اليوم الأحد، ‌إن عددا من المرافق التشغيلية التابعة لها ​في شركة ​البترول الوطنية الكويتية وشركة ⁠صناعة الكيماويات البترولية ​تعرضت لاستهداف إيراني “آثم” ​بطائرات مسيرة ما أسفر عن اندلاع حرائق في ​عدة مرافق ​و”خسائر مادية جسيمة”.

وأوضحت المؤسسة في ‌بيان ⁠أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، مضيفة أن ​الفرق ​المختصة ⁠تعمل على احتواء الحرائق ومنع ​امتدادها إلى ​مرافق ⁠أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة البترول الكويتية تعلن عن خسائر مادية جسيمة جراء هجوم إيراني على مرافق تابعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.