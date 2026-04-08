معشوق الجماهير لكلاسيكو التشامبيونز.. معلق مباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:22 مساءً - يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره نادي أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء، الموافق 8 أبريل 2026، في مواجهة إسبانية خالصة بنكهة أوروبية يحتضنها ملعب "سبوتيفاي كامب نو". وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضع برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل اللقاء

يدخل البلو٠رانا المواجهة بمعنويات مرتفعة وسلسلة نتائج إيجابية جداً، حيث حقق الفريق 4 انتصارات متتالية مقابل تعادل وحيد في آخر 5 مباريات خاضها، دون تذوق طعم الهزيمة.

ويطمح برشلونة لاستغلال تفوقه الكاسح في آخر المواجهات المباشرة ضد تلأتلتي إذ نجح في الفوز بآخر 4 لقاءات جمعت الفريقين.

في المقابل، يدخل نادي أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يعاني من تذبذب واضح في النتائج مؤخراً، حيث تعرض لـ 3 هزائم مقابل انتصارين فقط في لقاءاته الخمسة الأخيرة.

ويسعى الروخي بلانكوس لكسر عقدة برشلونة وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ديارهم تسهل من مأموريتهم في مباراة الإياب بمدريد.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتولى الحكم إستيفان كوفاتش مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً.

معلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

أما بخصوص التغطية الإعلامية، فستكون المباراة منقولة حصرياً عبر بي إن سبورت س وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورت 2، وقد تقرر إسناد مهمة التعليق الصوتي على أحداث القمة للمعلق الرياضي حفيظ دراجي.