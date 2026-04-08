الرئيس السيسي يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق دائم يعيد الاستقرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:23 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن هذا التطور يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وقال الرئيس، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، إن هذا الخبر «أثلج صدور الملايين من محبي السلام»، معربًا عن أمله في أن يُتوّج باتفاق دائم ينهي الحرب ويعيد الأمن والاستقرار، ويفتح المجال أمام التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وجدد التأكيد على دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على ضرورة مراعاة أي اتفاق قادم للشواغل الأمنية المشروعة لهذه الدول.

كما ثمن قرار دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية، معتبرًا أنه يعكس تغليب صوت العقل وقيم السلام، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في مفاوضات تفضي إلى سلام دائم وتعايش سلمي.

وأكد الرئيس أن مصر ستواصل جهودها لدعم الاستقرار الإقليمي، والعمل على إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم.