طقس مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026.. درجات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:22 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً متقلبة تميل إلى البرودة خلال فترات الصباح الباكر، قبل أن تتحول إلى طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، فيما يسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، استنادًا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية، أن الأجواء تعود للانخفاض مرة أخرى خلال ساعات الليل، لتصبح مائلة للبرودة إلى باردة، خاصة في المناطق المفتوحة، وهو ما يعكس استمرار التباين الواضح في درجات الحرارة خلال هذه الفترة الانتقالية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى

أشارت الهيئة إلى أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم درجة حرارة عظمى تبلغ 24 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 14 درجة، مع طقس معتدل خلال ساعات النهار يميل للبرودة ليلًا.

كما سجلت مدن مثل 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية درجات حرارة عظمى تراوحت بين 24 و25 درجة، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية داخل نطاق القاهرة الكبرى.

جنوب الصعيد يسجل أعلى درجات حرارة تصل إلى 30 درجة

وأكدت الأرصاد أن مناطق جنوب الصعيد تعد الأعلى حرارة اليوم، حيث سجلت مدن مثل الأقصر وأسوان وأبو سمبل درجات حرارة عظمى تصل إلى 30 درجة مئوية، مع طقس حار نهارًا ومعتدل نسبيًا خلال ساعات الليل.

وفي المقابل، شهدت محافظات شمال الصعيد مثل المنيا وبني سويف درجات حرارة أقل نسبيًا، حيث تراوحت العظمى بين 24 و25 درجة، مع أجواء معتدلة نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا.

انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية

أوضحت الهيئة أن مدن السواحل الشمالية مثل الإسكندرية ومطروح ودمياط تشهد طقس معتدل، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 20 و22 درجة مئوية، مع أجواء لطيفة خلال النهار وباردة نسبيًا ليلًا.

كما سجلت مدن القناة وسيناء درجات حرارة معتدلة إلى مرتفعة نسبيًا، حيث بلغت العظمى في الإسماعيلية والسويس نحو 25 و26 درجة، بينما سجلت سانت كاترين أقل درجات حرارة على مستوى الجمهورية بعظمى 17 درجة فقط.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، وعدم تخفيف الملابس بشكل كامل خلال ساعات النهار، لتجنب التعرض لنزلات البرد، مع ضرورة متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس.