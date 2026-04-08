مصر تؤكد دعمها لاستقرار لبنان وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:23 مساءً - جددت جمهورية مصر العربية تأكيدها على دعمها الكامل لأمن واستقرار لبنان، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة عقب إعلان دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن الأوضاع في لبنان لا تزال دقيقة، مشددة على ضرورة أن ينعكس وقف العمليات العسكرية على الأرض من خلال توقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

كما دعت القاهرة إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم بشكل آمن وكريم.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع لبنان، حكومةً وشعبًا، خلال هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة دعمها لكل ما يعزز من استقراره وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.

وفي سياق متصل، شهدت الساعات الأخيرة تطورات متسارعة على المستويين الميداني والسياسي، مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء، في محاولة لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية دائمة.