سيد عبدالحفيظ يفتح النار على حكم مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:22 مساءً - خرج سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بتصريحات قوية عقب تعادل المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في افتتاحية مرحلة الحسم للدوري المصري 2025-202 حيث أكد خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن لقب الدوري ما زال في الملعب، لكنه أبدى استياءه الشديد من الأداء التحكيمي الذي شهدته المباراة.

مطالبة رسمية بمراجعة "الفار" ومعايير اختيار الحكام

أوضح عبد الحفيظ أن النادي الأهلي لن يقف مكتوف الأيدي وسيطالب بكافة حقوقه القانونية تجاه ما حدث في اللقاء، مشيراً إلى أن الإدارة بصدد مخاطبة اتحاد الكرة رسمياً. وتتضمن المطالب الكشف عن تسجيلات الحوار الذي دار بين حكم الساحة محمود وفا وحكم الفيديو محمود عاشور، بالإضافة إلى ضرورة توضيح المعايير التي يتم بناءً عليها اختيار الأطقم التحكيمية للمباريات الكبرى.

اتهامات بالتجاوز ضد اللاعبين وموقف من محمود وفا

فجر عضو مجلس إدارة الأهلي مفاجأة بالتأكيد على حدوث تجاوزات غير مقبولة من طاقم التحكيم تجاه لاعبي الفريق، شملت استخدام الأيدي والألفاظ، وهو ما اعتبره خروجاً عن النص. واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة مباشرة للمسؤولين، معرباً عن أمنياته بعدم إسناد أي مباريات مستقبلية للنادي الأهلي للحكم محمود وفا بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة سيراميكا كليوباترا.