قائمة قنوات مفتوحة للكلاسيكو.. اطّلع على القنوات الناقلة لمباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:22 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لاستضافة نظيره وغريمه المعتاد هذا الموسم أتلتيكو مدريد في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في قمة أوروبية بطابع إسباني مرتقب.

برشلونة يخشى مفاجآت أتلتيكو مدريد في قمة دوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب "كامب نو" هذه المباراة المهمة، حيث يسعى الفريق الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق أفضلية قبل لقاء الإياب، في ظل طموحه للعودة بقوة إلى منصات التتويج القارية.

وكان برشلونة، تحت قيادة مدربه هانز فليك، قد حقق فوزًا مهمًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني، ما يمنحه دفعة معنوية قبل صدام الليلة.

ونجح برشلونة في بلوغ هذا الدور بعدما تفوق على نيوكاسل يونايتد، حيث تعادل ذهابًا 1-1 قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا في الإياب بنتيجة 7-1، ليؤكد قوته الهجومية في البطولة

ويأمل الفريق الكتالوني في تحقيق نتيجة كبيرة خلال مواجهة الذهاب، تقربه خطوة من التأهل إلى نصف النهائي، ومواصلة حلم استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ عام 2015.

في المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة بقيادة مدربه دييجو سيميوني بطموح تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، معتمدًا على خبرته في المواجهات الكبرى، وسعيه لمواصلة مشواره نحو اللقب الأوروبي الأول في تاريخه.

وكان أتلتيكو قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطيه عقبة توتنهام، حيث خسر ذهابًا 3-2 قبل أن يعود بقوة في الإياب محققًا فوزًا مثيرًا بنتيجة 5-2، ليحسم التأهل لصالحه.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

من المقرر أن تُنقل المباراة التي ستجمع بين الروخي بلانكوس والنادي الكتالوني عبر قناة beIN SPORTS 2، في لقاء ينتظر أن يشهد صراعًا قويًا بين الفريقين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتذاع مباراة الاتلتي وفريق البلوجرانا ايضا عبر تطبيق تود وبي ان كونكت للمشتركين في خدمات بي إن سبورتس.