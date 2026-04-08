بركات ينتقد حكم مباراة الأهلي المصري و سيراميكا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:22 مساءً - أبدى محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، اندهاشه من نتيجة التعادل الإيجابي التي حسمت مواجهة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا في افتتاحية المرحلة النهائية للدوري المصري، وأوضح بركات في تصريحاته عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر 2"، أنه كان يتوقع فوز الأهلي استمراراً لنغمة الانتصارات التي حققها الفريق الموسم الماضي بجمع العلامة الكاملة في مواجهات مشابهة، إلا أن التعادل جاء ليحرم الفريق من نقطتين ثمينتين.

معاناة هجومية وانتقاد للأخطاء التحكيمية المؤثرة

حلل بركات أداء الفريق مشيراً إلى أن الأهلي يعاني من أزمة في ترجمة السيطرة الميدانية إلى أهداف، حيث يصل الفريق للمرمى دون فاعلية حقيقية. كما تطرق للجانب التحكيمي مؤكداً أن الخطأ الذي وقع في المباراة قد يكون له تأثير مباشر على مسار اللقب، مشدداً على أن الأهلي استحق ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب، رغم توافر كافة الشروط القانونية في اللعبة المثيرة للجدل.

وضع الأهلي في جدول الترتيب بعد خسارة النقطتين

اختتم نجم الكرة المصرية السابق حديثه بالإشارة إلى أن الفريق صعب الأمور على نفسه في مشوار المنافسة، خاصة مع اشتعال صراع الصدارة. وبهذه النتيجة، يستقر النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، خلف الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف، مما يضع ضغوطاً إضافية على الفريق في المواجهات المقبلة لتصحيح المسار.