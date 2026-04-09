الجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. تنظيم محكم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:22 مساءً - تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة صلوات الجمعة العظيمة غدًا داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط استعدادات مكثفة وتنظيم دقيق يهدف إلى خروج الصلوات في أجواء روحانية هادئة تليق بقدسية المناسبة، وتُعد الجمعة العظيمة من أهم الأيام في التقويم القبطي، حيث تشهد إقبالًا كبيرًا من الأقباط للمشاركة في الصلوات.

وتعمل الكنيسة على تنظيم حضور المصلين بالتنسيق مع الأساقفة العموم ومطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى، لضمان توزيع الحضور بشكل منظم داخل الكاتدرائية، بما يحقق الانضباط ويمنع التكدس.

تنظيم صلوات الجمعة العظيمة في مصر

أكدت الكنيسة أن حضور صلوات الجمعة العظيمة سيكون مقتصرًا فقط على الأفراد الحاصلين على دعوات مسبقة، يتم استخراجها من الكنائس أو من الكاتدرائية المرقسية، ويأتي هذا القرار في إطار خطة تنظيمية تهدف إلى التحكم في أعداد الحضور بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمكان، مع الحفاظ على سلامة الجميع.

وشددت الكنيسة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط، مؤكدة أنه لن يُسمح بالدخول دون الدعوات المحددة مسبقًا، في خطوة تعكس حرصها على تحقيق الانضباط الكامل خلال الصلوات.

إجراءات الكنيسة القبطية الجمعة العظيمة

ضمن الإجراءات التنظيمية، أعلنت الكنيسة عدم السماح بدخول السيارات إلى فناء الكاتدرائية، وذلك لتسهيل حركة المصلين وتقليل التكدس في محيط المكان، كما قررت قصر خدمة الشماسية على خورس الكلية الإكليريكية فقط، دون أي استثناءات، لضمان تنظيم الخدمة داخل الصلوات بشكل دقيق.

كما دعت الكنيسة جميع الحاضرين إلى الالتزام بتعليمات خدام الكشافة، سواء داخل الكاتدرائية أو خارجها، لما لهم من دور مهم في تنظيم الدخول والخروج وتوجيه الحضور.

مواعيد فتح الكاتدرائية المرقسية يوم الجمعة العظيمة

أوضحت الكنيسة أن أبواب الكاتدرائية المرقسية ستُفتح أمام المصلين في تمام الساعة السابعة صباحًا، مع عدم السماح بالدخول قبل هذا الموعد، كما تم تخصيص بوابة رقم (1) المطلة على شارع رمسيس كمدخل رئيسي للمصلين، بهدف إحكام عملية التنظيم والسيطرة على حركة الدخول.

وأكدت الكنيسة في ختام بيانها أهمية الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة، لضمان إقامة صلوات الجمعة العظيمة في أجواء يسودها النظام والخشوع، مع الحفاظ على سلامة جميع المشاركين.