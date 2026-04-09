مشروع تطوير ترام الرمل: مترو حضاري جديد يغيّر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:22 مساءً - أعلنت وزارة النقل عن بدء تنفيذ خطة متكاملة لتحديث قطاع النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة وسائل النقل الحضري وربط المدينة بأنظمة النقل الحديثة، ومن أبرزها مشروع تطوير ترام الرمل الذي يعد من وسائل النقل الهامة.

مشروع تطوير ترام الرمل

يأتي على رأس هذه المبادرات مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل، وهو الذي يهدف إلى تحويل الترام التاريخي إلى وسيلة نقل عصرية وسريعة، تضاهي أفضل نظم المترو العالمية.

تفاصيل مشروع تطوير ترام الرمل

المسار والطول، حيث يمتد خط الترام الجديد على طول 13.2 كيلومتر، ليصل بين منطقة "فيكتوريا" شرق المدينة ومحطة "الرمل" بوسط الإسكندرية.

السرعة ومدة الرحلة، ويسعى المشروع إلى مضاعفة سرعة حركة الترام، بحيث تنخفض مدة الرحلة من ساعة كاملة إلى 31 دقيقة فقط، مما يوفر تجربة نقل سريعة وفعّالة للمواطنين.

عزل المسار عن المرور، سوف يتم فصل مسار الترام بشكل كامل عن حركة السيارات في أغلب المناطق، مع إنشاء كباري وأنفاق في النقاط الحيوية والتقاطعات المزدحمة لضمان انسيابية الحركة.

تطوير المحطات وهو يشمل المشروع تحديث 28 محطة بطرق تصميمية تجمع بين الحداثة والحفاظ على الطابع المعماري المميز للإسكندرية، مع تركيب أنظمة تذاكر إلكترونية وشاشات إرشادية رقمية لتسهيل تجربة الركاب.

الطاقة الاستيعابية ومن المتوقع أن يستوعب الترام الجديد حوالي 138 ألف راكب يومياً، مما يساهم بشكل كبير في تقليل التكدس المروري داخل المدينة.

أما عن العربات الحديثة فسوف يتم إدخال أسطول جديد من عربات الترام المكيفة، المجهزة بأحدث معايير الراحة والأمان للركاب.

البعد البيئي وهو يعتمد المشروع على الطاقة الكهربائية النظيفة، ليكون وسيلة نقل صديقة للبيئة تقلل من الانبعاثات الكربونية وتحافظ على جودة الهواء في المدينة.