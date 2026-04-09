جيسوس يتخد قرار ناري باستبعاد نجم الفريق ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:22 مساءً - قررت إدارة النصر بقيادة المدرب جورجي جيسوس استبعاد المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز من مواجهة الأخدود المقبلة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي في الجولة 30، وذلك كإجراء احترازي بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

استبعاد احترازي لـ مارتينيز ضد الأخدود

يُعد مارتينيز من الركائز الأساسية في الخط الخلفي للفريق، حيث قدم مستويات قوية منذ انضمامه، ما يجعل غيابه مؤثرًا، رغم أن القرار يأتي في إطار الحفاظ عليه للفترة الحاسمة من الموسم.

ويعيش النصر حالة فنية مميزة خلال الفترة الأخيرة، حيث يواصل تصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، في ظل صراع مشتعل على اللقب مع الهلال والأهلي.

وفي خطوة لدعم الفريق، أعلن رئيس النادي عبد الله الماجد عن تخفيض أسعار تذاكر المباراة المقبلة إلى 10 ريالات، لتحفيز الجماهير على الحضور بكثافة ومساندة الفريق في هذه المرحلة المهمة.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع الأخدود يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ28 من الدوري، في مباراة يسعى خلالها “العالمي” لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته في سباق االتتويج.