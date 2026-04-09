استعدادات مكثفة لشم النسيم.. رقابة تموينية وانتشار أمني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:22 مساءً - كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية والبيئة عن إطلاق خطة طوارئ موسعة بالتزامن مع قرب احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات، وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة خلال موسم الأعياد، مع تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية.

رفع درجة الاستعداد الأمني لتأمين الكنائس والمتنزهات خلال الأعياد

أكد المصدر أن الخطة الأمنية تشمل تنسيقًا مكثفًا مع مديريات الأمن لتأمين الكنائس ودور العبادة، خاصة خلال صلوات عيد القيامة، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني في الحدائق العامة والمتنزهات والمناطق الحيوية التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستعتمد على انتشار الخدمات الثابتة والمتحركة، مع تكثيف الدوريات في الشوارع الرئيسية، بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة ومنع أي محاولات للإخلال بالنظام العام، بما يضمن احتفالات آمنة دون معوقات.

تكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق ومراقبة جودة الأغذية

وأشار المصدر إلى أن الوزارة نسّقت مع مديريات التموين لتنفيذ حملات تفتيشية يومية ومفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، مع التركيز على السلع الأكثر تداولًا خلال شم النسيم، وعلى رأسها الأسماك المملحة والمدخنة.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومطابقتها للمواصفات، وضبط السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، كما تم توجيه رقابة مستمرة على المخابز لضمان توافر الخبز المدعم بالكميات المناسبة وبجودة عالية طوال فترة الإجازات.

توفير الوقود وتشغيل غرف العمليات 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ

وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية، أوضح المصدر أن هناك تعليمات مشددة بتوفير الحصص البترولية اللازمة في محطات الوقود، لمواكبة زيادة حركة التنقل بين المحافظات خلال فترة الأعياد، ومنع حدوث أي أزمات في الإمدادات.

كما تم تفعيل غرف عمليات مركزية وفرعية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الأوضاع ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو حماية المواطن المصري وضمان احتفاله بالأعياد في أجواء آمنة ومستقرة، مع التشديد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو الأمن العام.