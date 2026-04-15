تفاصيل جديدة في القبض على البلوجر بيج ياسمين.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 09:29 مساءً - في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المرتبطة بمخالفة القيم والآداب العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط إحدى صانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حساباتها الشخصية، والتي تضمنت عبارات غير لائقة وسلوكيات تتعارض مع العادات والتقاليد المجتمعية.

القبض على البلوجر بيج ياسمين

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمة، المعروفة على مواقع التواصل باسم "بيج ياسمين"، دأبت على نشر هذا النوع من المحتوى بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات والمتابعين، بما يحقق لها أرباحًا مادية من خلال زيادة التفاعل على صفحاتها.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الأذونات، تم تحديد مكان تواجد المتهمة وضبطها داخل نطاق قسم شرطة الجيزة، وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على عدد من المقاطع والمواد التي تؤكد ممارستها لهذا النشاط المخالف.

سبب القبض على بيج ياسمين

بمواجهة المتهمة بالأدلة، أقرت بقيامها بتصوير ونشر تلك الفيديوهات بنفسها، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي كان تحقيق الانتشار السريع وزيادة نسب المشاهدة، الأمر الذي ينعكس على تحقيق عوائد مالية من المنصات الرقمية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار استمرار جهود الدولة للتصدي للمحتوى المسيء الذي يخالف القيم المجتمعية ويؤثر سلبًا على سلوكيات الجمهور، خاصة فئة الشباب.