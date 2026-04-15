الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر خلال الجلسة مع استعادة الدولار بعض قوته.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4828.07 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو عند 4851.30 دولار.
وانتعش الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما جعل السلع المقومة به، مثل الذهب، أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 80.15 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 2126.14 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1585.60 دولار.
