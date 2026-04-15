وزارة التضامن توضح طريقة الاستعلام عن بطاقة تكافل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 09:29 مساءً - شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث من قبل المواطنين حول كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن حالة بطاقة برنامج تكافل وكرامة، بالتزامن مع بدء صرف الدعم النقدي لشهر أبريل 2026 للأسر المستحقة في مختلف المحافظات، ويعكس هذا الإقبال حرص المستفيدين على متابعة موقفهم من الدعم، خاصة مع استمرار تحديث قواعد البيانات لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف الدعم دون أي معوقات، مشيرة إلى متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الصرف بشكل لحظي، بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر، لا سيما كبار السن والأسر الأولى بالرعاية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي، دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، وذلك عبر خطوات بسيطة تشمل:

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي. اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك" إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة الضغط على زر "استعلام" ظهور حالة البطاقة فورًا، سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة

صرف دعم تكافل وكرامة أبريل 2026 مستمر

وفي إطار التيسير على المواطنين، يواصل المستفيدون صرف الدعم النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يساهم في تقليل الزحام وتحسين تجربة الحصول على الخدمة.

كما تواصل الحكومة جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري وتعزيز آليات الاستهداف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يلعب دورًا مهمًا في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.