نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يصنف مصر ضمن الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل عالميًا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 10:10 مساءً - سمر السيد_ صنّف صندوق النقد الدولي مصر ضمن قائمة الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل على مستوى العالم، وذلك في تقرير الراصد المالي للاقتصادات الذي أصدره اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي سياق متصل، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي 2024/2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.8% في العام المالي 2026/2027.

وتختلف هذه التقديرات عن توقعات الصندوق الصادرة في شهر يناير الماضي، والتي رجّحت وصول معدل النمو إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري، و5.4% في العام المالي المقبل، في ظل تداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

وأوضحت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، أن خفض التوقعات يرجع إلى تأثر مصر، شأنها شأن الدول المستوردة للنفط، بتطورات الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تراجع الدخل الحقيقي، ويضعف مستويات الاستهلاك، كما أن حالة عدم اليقين تؤثر سلبًا على معدلات الاستثمار.

