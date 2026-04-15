وزير الاستثمار: نتطلع لإعادة تفعيل التعاون مع معهد التمويل الدولي والشركات التابعة للصندوق السيادي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 10:10 مساءً - محمد أحمد_ عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع تيم آدمز، الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، في واشنطن، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعراض رؤية مصر للتوسع الاستثماري في القارة الأفريقية، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

مصر تتحرك سريعًا لبناء شراكات وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في القطاعات ذات الأولوية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تتحرك بسرعة لبناء شراكات اقتصادية جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية والمردود التنموي.

وأوضح أن الدولة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

التنسيق مع معهد التمويل الدولي لصياغة سياسات تراعي احتياجات المستثمرين

وأشار الوزير إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع معهد التمويل الدولي فيما يتعلق بتقديم المشورة الفنية وتطوير القدرات المؤسسية.

وأضاف أن هذا التعاون يستهدف صياغة سياسات اقتصادية واستثمارية تراعي احتياجات المستثمرين، إلى جانب تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن صندوق الاستثمار في أفريقيا، بالشراكة مع القطاع الخاص، يضع على رأس أولوياته خمسة قطاعات رئيسية تشمل الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التعليم، الزراعة، والسياحة.

وأكد أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للتنمية المستدامة وتوسيع الحضور الاستثماري المصري في القارة الأفريقية.

نتطلع لإعادة تفعيل آليات التعاون بين المعهد والشركات التابعة للوزارة

وأشار الوزير إلى تطلع مصر لإعادة تفعيل آليات التعاون بين معهد التمويل الدولي والشركات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلى رأسها شركة القابضة للتأمين، تحت مظلة صندوق مصر السيادي.

وأكد أن هذا التعاون من شأنه تعزيز التكامل المؤسسي ودعم خطط التوسع الاستراتيجي في الأسواق الأفريقية.

