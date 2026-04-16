آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر ما زال الفنان المصري هاني شاكر داخل مستشفى فوش بالعاصمة الفرنسية باريس بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة جراء جرا إقرأ المزيد

ما زال الفنان المصري هاني شاكر داخل مستشفى "فوش" بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة، جراء جراحة دقيقة بالقولون.
وكشف مصدر مقرب من هاني شاكر في تصريحات، أنه كان من المفترض أن يعود إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، إلا أن الفريق الطبي المعالج له قرر بقاءه بالمستشفى نظرا لعدم تحسن حالته، والتي شهدت عدم استقرار خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف المصدر أن النجم هاني شاكر ما زال يعاني من مضاعفات الأزمة الصحية التي أصابته مؤخراً، خاصة لصعوبة الجراحة التي خضع لها، بالإضافة إلى أن البروتوكول الطبي الذي تم اتباعه في علاج حالته لم تكن نتائجه قوية بما يسمح له بمغادرة المستشفى.
ومن المفترض أن يظل هاني شاكر بضعة أيام بفرنسا لحين استقرار حالته، بالرغم من أن أفراد الأسرة نقلوا رغبتهم في العودة إلى مصر إلى الطبيب المعالج له إن كان ذلك متاحاً في الوقت الحالي، لاستكمال علاجه، خاصة أن ذلك سوف يساعد في تحسن حالته النفسية، ومن المفترض أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن عودته إلى مصر أو مد فترة علاجه بعد أيام قليلة.
