كلاسيكو مجنون 7 أهداف وطرد.. اطّلع على ملخص وأهداف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:26 صباحاً - ودع فريق ريال مدريد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، رغم فوزه المثير على مضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 4-3، في مواجهة درامية احتضنها ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء ضمن إياب الدور ذاته من نسخة 2025-2026.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

دخل النادي الملكي اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته ذهابًا بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ليحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل، وهو ما أشعل المواجهة منذ دقائقها الأولى.

افتتح أردا غولر التسجيل مبكرًا لصالح ريال مدريد بعد استغلاله خطأ فادحًا من الحارس مانويل نوير، قبل أن يرد بايرن سريعًا عبر ألكسندر بافلوفيتش الذي أعاد المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل.

وعاد غولر ليخطف الأضواء مجددًا بعدما سجل الهدف الثاني للميرنجي من ركلة حرة رائعة، قبل أن يدرك هاري كين التعادل للبافاري من جديد، لتشتعل المباراة أكثر مع تبادل الهجمات بين الطرفين.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد، ليمنح فريقه أفضلية مهمة ويعيد آمال التأهل بقوة إلى جماهير الفريق الإسباني.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل بايرن ضغطه المكثف بحثًا عن العودة، بينما اعتمد ريال مدريد على المرتدات السريعة، وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعد طرد إدواردو كامافينغا، ما منح أصحاب الأرض أفضلية عددية استغلها الفريق الألماني.

وسجل لويس دياز الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 89، قبل أن يضيف مايكل أوليسي الهدف الرابع في الوقت القاتل، ليحسم البافاري المباراة لصالحه بنتيجة 4-3.

وبهذا الانتصار المثير، يتأهل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مستفيدًا من تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5، بينما يودع ريال مدريد البطولة بعد واحدة من أكثر مواجهات الموسم إثارة.