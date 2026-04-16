الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:26 صباحاً - أسدل الستار مساء الأربعاء على مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث نجح نادي بايرن ميونخ في حسم "الملحمة" أمام نادي ريال مدريد لصالحه، بعد فوز مثير في ألمانيا بنتيجة (4-3)، ليتأهل بمجموع مباراتين (6-4).

وفي لندن، نجح نادي آرسنال في الحفاظ على أفضليته وتجاوز عقبة نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بمجموع المباراتين (1-0)، ليضرب "المدفعجية" موعداً في الدور نصف النهائي وسط تطلعات كبيرة لكتابة الأمجاد القارية.

نادي باريس سان جيرمان يكرر فوزه على ليفربول و أتلتيكو مدريد يطيح ببرشلونة

شهدت مواجهات الثلاثاء تفوقاً كاسحاً لنادي باريس سان جيرمان الذي كرر فوزه على نادي ليفربول في معقل الأخير "آنفيلد" بهدفين نظيفين، ليعبر بمجموع (4-0) ويضع حداً لطموحات رفاق محمد صلاح. وفي مدريد، ورغم فوز نادي برشلونة في لقاء الإياب بنتيجة (2-1)، إلا أن نادي أتلتيكو مدريد حجز بطاقة التأهل بفضل ثنائيته النظيفة في لقاء الذهاب، ليتأهل "الروخي بلانكوس" بمجموع المباراتين (3-2) وسط أجواء احتفالية في "الميتروبوليتانو".

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

بناءً على نتائج مواجهات ربع النهائي، تأكد تواجد الأندية التالية في المربع الذهبي للبطولة القارية:

نادي أتلتيكو مدريد: (إسبانيا) - تأهل على حساب نادي برشلونة بمجموع (3-2).

نادي باريس سان جيرمان: (فرنسا) - تأهل على حساب نادي ليفربول بمجموع (4-0).

نادي بايرن ميونخ: (ألمانيا) - تأهل على حساب نادي ريال مدريد بمجموع (6-4).

نادي آرسنال: (إنجلترا) - تأهل على حساب نادي سبورتينج لشبونة بمجموع (1-0).