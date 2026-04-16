دياز يقلب ريمونتادا بجول عالمي فالوقت القاتل.. اطّلع على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:26 صباحاً - أشعل الكولومبي لويس دياز أجواء مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد بعدما سجل هدف التعادل الثالث للفريق البافاري في اللحظات القاتلة من المباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف لويس دياز مع بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

جاء هدف دياز في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، بعدما أطلق تسديدة قوية ومركزة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أندري لونين، ليعيد أصحاب الأرض إلى أجواء المنافسة في توقيت قاتل.

وجاء هدف الجناح الكولومبي ليمنح بايرن دفعة معنوية هائلة في الدقائق الأخيرة من المواجهة، بعدما واصل الفريق ضغطه المكثف بحثًا عن العودة أمام ريال مدريد في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة هذا الموسم.

لويس دياز يحسم الكلاسيكو

أكد لويس دياز مجددًا قيمته الكبيرة في المباريات الكبرى، بعدما لعب دور البطولة بهدف حاسم قد يكون نقطة التحول الأبرز في الصراع المشتعل بين العملاقين الأوروبيين.