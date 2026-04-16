تباين مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:29 مساءً - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 أبريل 2026 في السوق المحلية سجلت تباين ملحوظ، وزاد البحث عنهم كثيرًا بسبب التغيرات المستمرة التي طرأت على قطاع مواد البناء داخل مصر، ويهتم كثيرون بمعرفة سعر طن الحديد لدى الشركات المختلفة.

توضح البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء حالة من التباين الملحوظ في أسعار الحديد بين الشركات المنتجة، وكذلك اختلاف أسعار الأسمنت وفقًا لنوعه والشركة المصنعة، بحسب أحدث التحديثات الرسمية، سجلت أسعار الحديد القيم التالية:

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,499 جنيهًا.

بينما وصل سعر طن حديد عز إلى حوالي 38,243 جنيهًا.

كما سجل سعر طن حديد المراكبي قرابة 37,500 جنيه.

جاء سعر طن حديد بشاي عند مستوى 38,000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري نحو 34,500 جنيه.

فيما سجل أيضًا سعر طن حديد المصريين نحو 35,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت اليوم، فقد جاءت على النحو التالي: