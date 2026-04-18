قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة الاتحاد ضد ماتشيدا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 11:19 صباحاً - يحل الاتحاد السعودي ضيفاً ثقيلاً على نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، مساء اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يحتضنها «استاد الأمير عبد الله الفيصل».

العميد يسعى لخطف بطاقة المربع الذهبي من أنياب ماتشيدا

يدخل الاتحاد اللقاء بطموح كبير لمواصلة مشواره القاري بنجاح، مستنداً إلى حالة من الاستقرار في نتائجه الأخيرة حيث حقق 3 انتصارات وتعادل مقابل هزيمة وحيدة في آخر 5 مباريات خاضها، ويأمل "العميد" في تقديم عرض قوي يضمن له العبور إلى نصف النهائي وتأكيد جدارته بالمنافسة على اللقب الآسيوي.

في المقابل، يدخل فريق ماتشيدا زيلفيا المواجهة بمعنويات مرتفعة، حيث لم يتلقَّ سوى هزيمة واحدة في جولاته الخمس الأخيرة (حققت خلالها 3 انتصارات وتعادل)، ويسعى الفريق الياباني لاستغلال هذه القمة القارية لتحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب من قلب الملاعب السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وماتشيدا زيلفيا

تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس النقل المباشر للبطولة في المنطقة. ومن المقرر أن تُبث أحداث المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر القنوات beIN Sports AFC 2، وقناة الكأس 5.

معلق مباراة الاتحاد ضد ماتشيدا زيلفيا

أسندت إدارة القنوات الناقلة مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلقين:

حسن العيدروس (عبر بي إن سبورتس).

سمير المعيرفي (عبر قناة الكأس).