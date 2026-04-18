اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 12:33 مساءً - يستعد نادي وادي دجلة لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في مباراة مرتقبة تُقام مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية دوري Nile لموسم 2025-2026 ويستضيف «استاد السلام» أحداث هذه المواجهة.

موقف وادي دجلة والبنك الأهلي قبل اللقاء

يدخل فريق وادي دجلة المباراة وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مكانه في جدول الترتيب، حيث حقق الفريق فوزين وتعادلاً مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات خاضها.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق البنك الأهلي لتحسين نتائجه بعد فترة شهدت تذبذباً في الأداء، إذ حقق الفريق فوزاً واحداً وتعادلين مقابل هزيمتين في مواجهاته الخمس الأخيرة. يُذكر أن آخر لقاء جمع الفريقين انتهى بفوز وادي دجلة بنتيجة هدفين دون مقابل (2-0).

موعد مباراة وادي دجلة ضد البنك الأهلي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريق وادي دجلة ضد البنك الأهلي في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 09:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بإدار اللقاء للحكم أحمد جمال.

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة ضد البنك الأهلي

ستكون المباراة التي تقام علي استاد السلام اليوم بين فريقي وادي دجلة ضد البنك الأهلي، منقولة حصرياً عبر القناة On Sport Max بتعليق المعلق مؤمن حسن.

كيفية مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد البنك الأهلي عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة التغطية المباشرة لمباراة وادي دجلة ضد البنك الأهلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لقنوات "أون تايم سبورتس"، والتي توفر تحديثات مستمرة ولحظية لأحداث مباريات الدوري المصري.