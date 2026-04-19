حملها بالخطوات.. تردد قناة الجديد اللبنانية على نايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 01:17 مساءً - تعتبر قناة الجديد من افضل القنوات الفضائية في لبنان مما يجعله الأكثر متابعة للجمهور اللبناني والوطن العربي لتنوع برامجها (الاجتماعية والترفيهية والأخبار) بفضل التحديث المستمر للتردد.
تردد قناة الجديد على نايل سات
- التردد: 12130
- الترميز: 27500
- التصحيح: 5/6
- الاستقطاب: افقي
تردد قناة الجديد على عرب سات
- التردد: 11977.
- الترميز: 27500.
- التصحيح: 3/4.
- الاستقطاب: عمودي.
كيفية تنزيل قناة الجديد
- نضغط على زر القائمة (menu).
- نختار التركيب.
- ندخل على البحث اليدوي أو التردد.
- ثم نكتب ( تردد القناة ثم الاستقطاب ثم معدل الترميز).
- ثم نضغط على بحث (search).
- وبعد ظهور القناة اضغط علي حفظ (save).