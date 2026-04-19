تعرف على مستجدات شركة أرامكو السعودية.. تصنيف ائتماني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 01:17 مساءً - أعلنت منذ ايام قليلة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس عن استقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تأتي الشركة كواحدة من أهم الشركات الوطنية داخل المملكة ومن أشهر شركات النفط العالمية من حيث القيمة التسويقية والإنتاج.

أعلنت الشركة استقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 16-4-2026، وهما:

عبد اللطيف صالح الشامي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت، والذي عين بدلاً منه عبدالله صالح السويلم.

أندرو ستيفن عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات ليتولى بعده أحمد صفوان القضماني.

حصول شركة أرامكو على تصنيف ائتماني AAA

يذكر أن شركة أرامكو حصلت مؤخراً على تصنيف ائتماني طويل الأجل وعند المستوى AAA وذلك وفقاً لتقرير منحته لها شركة التحليلات المالية Rating، حيث يأتي التصنيف كأساس تثبت به الشركة موقعها كواحدة من أقوى شركات النفط في العالم ووسط تقلبات مستمرة في أسواق الطاقة العالمية.