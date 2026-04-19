”لا تفوتك القمة” موعد مباراة مانشستر سيتي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 01:17 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب “الاتحاد” الذي يحتضن واحدة من أقوى مواجهات الموسم، حين يستقبل مانشستر سيتي نظيره آرسنال، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

صراع القمة يشتعل بين الجانرز والسيتي علي صدارة البريميرليج

وتحمل هذه المباراة طابعًا مصيريًا في سباق اللقب، حيث يدخل آرسنال اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بعد 32 مباراة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه خطوة جديدة من استعادة لقب طال انتظاره، خاصة مع سعي الفريق للحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط، وإعادة الصراع على اللقب إلى نقطة الاشتعال قبل الجولات الحاسمة من الموسم، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في مثل هذه المواعيد الكبرى.

ورغم تفوق آرسنال في جدول الترتيب، إلا أن نتائجه الأخيرة شهدت بعض التذبذب، وهو ما يمنح كتيبة السيتي دفعة إضافية لمحاولة قلب الموازين، خاصة أن الفريق اعتاد الظهور بقوة في المواجهات المباشرة الحاسمة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال

تنطلق صافرة البداية اليوم في:

الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال

تُذاع المباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي ضد آرسنال عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.