كلية الآداب بجامعة الإسكندرية تنعى ضحايا حادث انهيار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 02:14 مساءً - نعت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث انهيار سقف عقار بمنطقة محرم بك، والذي أسفر عن وفاة محمد عبدالمقصود – الموظف بقسم شؤون الطلاب – وزوجته وابنته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وجاء في بيان النعي بقلوب يملؤها الحزن، ونفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبدالمقصود – الموظف بقسم شؤون الطلاب – وزوجته وابنته.

ويتقدم اتحاد طلاب كلية الآداب بخالص العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، حادثًا مأساويًا إثر انهيار سقف إحدى حجرات الدور الأخير بعقار سكني كائن في 19 شارع قباء، من شارع شجرة الدر، بمنطقة غربال – محرم بك، التابعة لنطاق حي وسط، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة بلاغًا يفيد بوقوع الانهيار، وعلى الفور تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات الحادث، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري مع الواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار وحماية المواطنين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث باشرت فرق الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض والتعامل مع تداعيات الانهيار.

وبالفحص، تبيّن أن العقار مكوّن من طابق أرضي وآخر علوي، وصادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026، وقد انهار سقف إحدى حجرات الدور الأول على الطابق الأرضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، فيما نجا 3 آخرون أُصيبوا بإصابات متفرقة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الوفاة.

وتقدّم محافظ الإسكندرية بخالص التعازي لأسر المتوفين، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما وجّه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، تمهيدًا لصرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين في أسرع وقت.

وفي السياق ذاته، فرضت الأجهزة التنفيذية بحي وسط كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، مع وضع الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة، واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة، فضلًا عن مراجعة سلامة العقارات المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.