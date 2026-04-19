رسميًا.. الحكومة المصرية تعلن إجازة عيد تحرير سيناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 02:14 مساءً - أعلن "مصطفى مدبولي" الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، صدور قرار رسمي باعتبار يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، وذلك احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء

يشمل قرار إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل 2026، كل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وكذلك شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حرص الدولة على إحياء المناسبات الوطنية ومنح العاملين فرصة للمشاركة في الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية المهمة.

إجازة تحرير سيناء في مصر

يأتي هذا القرار تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى استعادة أرض سيناء، التي تعد من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ البلاد، لما تمثله من رمز للسيادة والانتصار واستعادة الحقوق، وتحرص الحكومة سنويًا على منح إجازة رسمية بهذه المناسبة، تقديرًا لقيمتها الوطنية وتعزيزًا للانتماء لدى المواطنين.

من المتوقع أن تستفيد قطاعات واسعة من العاملين بهذا القرار، خاصة في ظل توافق الإجازة مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح فرصة أكبر للراحة أو قضاء الوقت مع الأسرة، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تُنظم في مختلف المحافظات بهذه المناسبة.