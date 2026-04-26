موقف إنساني مؤثر.. محمود الليثي يبكي دعمًا لشيرين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 12:33 مساءً - انزعج الفنان محمود الليثي نفسياً وكان اثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي تم تقديمه من خلال الإعلامي عمرو أديب عن طريق قناة MBCادي إلى بكاءه خلال كلامه عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث إنه عبر عن حبه الكبير لها وأطيب تمنياته لها لعودتها مرة أخري للجمهور.

حيث إنه تأثر قائلاً بصوت دامع:

"عاملة إيه وحشتيني أوي يا شيرين، ونفسي ترجع لجمهورها".

موقف يعكس التعاطف من الفنان محمود الليثي لشيرين

صرح الفنان الليثي أنه عند استقباله اتصالاً من شيرين، فإن ترك جميع الأمور التي كان يعمل بها وذهب إليها على الفور، حريصاً على الإطمئنان عليها وبالتالي دعمها حتي تعود بخير لجمهورها ومتابعيها.

حيث قال:

" لما شيرين كلمتني سبت اللي في إيدي وجريت عليها علشان ترجع لنا بالسلامة".

تقدير من عمرو دياب لموقف الليثي

على الجانب الأخر مدح الإعلامي عمرو أديب بموقف الفنان محمود الليثي، حيث إنه وصف ذلك بأنه قدوة للجدعنة والدعم الحقيقي بين أصدقاء الوسط الفني.

شيرين عبد الوهاب ترد على موقف محمود الليثي

صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب بردها على جدعنة الفنان محمود الليثي لتلك المشاعر الطيبة قائلة: “إنت حبيب أختك” في تعبير لتقديرها لموقفه الذى يحتذي به خلال تلك المرحلة الصعبة التي مرت بها.

أثناء المكالمة قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها في تلك الفترة تمر بحالة من التجديد، مشيرة أنها على أتم استعداد على استعادة التوازن النفسي والفني بعد فترة مؤلمة كانت تحتاج أثناءها إلى “إعادة ولادة من جديد".