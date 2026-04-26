أسطورة البوب يعود من جديد... انطلاق أول فيلم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 12:33 مساءً - بعد سبع سنوات من التحضير انطلق عرض أول فيلم سيرة ذاتية رسمي عن النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون في دور السينما الأوروبية، ليعد الفيلم واحدًا من أبرز وأحدث الأعمال السينمائية هذا العام.

بداية قوية لفيلم مايكل جاكسون في السينمات

في انطلاقة تاريخية لفيلم السيرة الذاتية للعالمي مايكل جاكسون بالسينمات حقق الأرقام القياسية بدور العرض، فقصة الفيلم تسلط الضوء على حياة أسطورة البوب مايكل جاكسون متتبعًا مسيرته الفنية منذ البدايات الأولى وصولًا إلى محطات النهاية بعد بلوغه قمة الشهرة.

يصل الفيلم وسط حماس كبير من الجمهور الأوروبي وعشاق مايكل جاكسون حول العالم، مدفوعًا بقصته اللافتة وأسلوب طرحه المميز إلى جانب الاختيار الموفق لأبطاله الذين أثاروا تفاعلًا واسعًا منذ الإعلان عن مشاركتهم في العمل.

قصة فيلم Michael

تدور أحداث الفيلم منذ البداية حول انطلاقة أسطورة البوب مايكل جاكسون مع انضمامه إلى فرقة Jackson 5 بموافقة والده، قبل أن يستعرض العمل مرحلة تحوله إلى نجم منفرد صاعد وصولًا إلى ذروة الشهرة وتحوله إلى أيقونة عالمية في عالم الموسيقى.

كما يستعرض الفيلم جوانب من حياة الفنان مايكل جاكسون بدءًا من علاقته بوالديه والضغوط التي واجهها في سبيل تحقيق الشهرة وصولًا إلى إبراز عادته الإنسانية، بعيدًا عن الإزعاج الإعلامى والصحافة.

يخرج الفيلم أنطوان فوكوا وتم تخصيص ميزانية ضخمة للإنتاج من غراهام كينغ لمحاكاة الواقع أكثر وتقديم صورة واقعية عن حياة أسطورة البوب العالمي والتركيز على المواقف الإنسانية والموسيقية التي شكلته.

أبطال فيلم جاكسون Michael العالمي