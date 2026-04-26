اطّلع على الآن بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 12:33 مساءً - يستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة حاسمة أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب ويمبلي، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، في النهائي المقرر إقامته يوم 16 مايو المقبل على نفس الملعب، في ختام البطولة الأعرق في الكرة الإنجليزية.

وضع الفريقين تشيلسي وليدز قبل المواجهة

يدخل تشيلسي اللقاء في ظروف صعبة، بعد خسارته الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي أدت إلى الإطاحة بالمدرب ليام روسينيو، ليتولى المساعد كالوم مكفارلين المهمة بشكل مؤقت، في محاولة لإعادة التوازن سريعًا وإنقاذ الموسم.

في المقابل، يسعى ليدز يونايتد لاستغلال حالة عدم الاستقرار داخل صفوف البلوز، من أجل تحقيق مفاجأة كبرى والتأهل إلى النهائي، مستندًا إلى الروح القتالية والطموح الكبير في بلوغ المباراة الختامية.

وتبقى المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات، في ظل الضغوط الكبيرة على تشيلسي، والطموح المشروع لليدز في كتابة فصل جديد من تاريخه في البطولة.

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد

تُقام المباراة مساء يوم الأحد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، خاصة مع رغبة كل فريق في حجز بطاقة العبور إلى النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليدز

تُنقل المباراة عبر شبكة “beIN Sports” القطرية، الناقل الحصري لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن متابعة اللقاء عبر قنواتها المختلفة بجودة عالية، مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة.