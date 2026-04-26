قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 12:33 مساءً - يحتضن ملعب “سان سيرو” في مدينة ميلانو مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين إيه سي ميلان ويوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تأتي هذه القمة في توقيت حساس للغاية، حيث يتصارع الفريقان على تثبيت أقدامهما داخل المربع الذهبي، في ظل اشتداد المنافسة واقتراب خط النهاية، إلى جانب ترقب حسم اللقب الذي يقترب من غريم ميلان التقليدي إنتر ميلان.

ترتيب ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

يدخل ميلان المواجهة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، لكنه يعاني مؤخرًا من تذبذب في النتائج، خاصة على المستوى الهجومي، حيث تراجع معدل التسجيل بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة، ما وضع الجهاز الفني بقيادة ماسيميليانو أليجري أمام تحدٍ كبير لإعادة التوازن للفريق في هذا التوقيت الحاسم من الموسم.

في المقابل، يعيش يوفنتوس حالة من الانتعاش الفني تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 63 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن ميلان، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية، جعلته أحد أبرز المنافسين على خطف بطاقة التأهل الأوروبي.

وتشير الأرقام إلى تفوق نسبي ليوفنتوس في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، حيث نجح في فرض سيطرته الدفاعية ولم يتعرض للخسارة في آخر عدة مواجهات بالدوري، ما يزيد من صعوبة المهمة على أصحاب الأرض.

موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس

تُقام المباراة يوم الأحد 26 أبريل 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “سان سيرو”.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ويوفنتوس

يمكن متابعة اللقاء عبر منصة StarzPlay، كما يُنقل أيضًا عبر قنوات أبوظبي الرياضية، مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة.