قائمة قنوات مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 12:33 مساءً - يستضيف ملعب “الأولمبيكو دي تورينو” مواجهة قوية تجمع بين إنتر ميلان وتورينو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

يدخل إنتر ميلان المباراة وهو في أفضل حالاته هذا الموسم، حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ويقدم مستويات قوية جعلته المرشح الأبرز للتتويج باللقب.

في المقابل، يسعى تورينو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، خاصة وأن الفريق يقدم مستويات مستقرة في الفترة الأخيرة، ويطمح لتحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من مراكز الوسط المتقدم.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد تورينو

تُقام المباراة يوم الأحد 26 أبريل 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وتورينو

يمكن متابعة اللقاء عبر منصة StarzPlay، كما تُذاع المباراة أيضًا عبر قنوات أبوظبي الرياضية، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد المواجهة.