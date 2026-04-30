مجانًا.. استقبل تردد قنوات الساعة علي النايل سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 11:19 مساءً - قنوات الساعة من القنوات المميزة في الوطن العربي لأنها بتجمع بين الدراما والكوميديا والأفلام الحديثة والكلاسيكية والمسرحيات لذلك قنوات الساعة هي الاختيار الأفضل لجميع أفراد الأسرة وتهتم القناة بتحديث التردد لضمان أعلى جودة للمشاهد من غير اشتراك .

تردد قنوات الساعة علي النايل سات 2026

التردد : 11603

الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي (H)

معامل تصحيح الخطا : 5/6

تردد قناة الساعة دراما :

التردد : 11566 او 12562

الترميز : 27500

الاستقطاب : راسي (V)

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة الساعة كوميدي :

التردد : 11602

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي (H )

معامل تصحيح الخطا : 5/6

تردد قناة الساعة كلاسيك :

التردد : 12566 او 12562

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : راسي (V)

معامل تصحيح الخطا : 5/6

تردد قناة الساعة سينما :

التردد : 12653

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : راسي (V)

معامل التصحيح : 5/6

تردد قناة الساعة مسرح :