مجانًا.. استقبل تردد قنوات الساعة علي النايل سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 11:19 مساءً - قنوات الساعة من القنوات المميزة في الوطن العربي لأنها بتجمع بين الدراما والكوميديا والأفلام الحديثة والكلاسيكية والمسرحيات لذلك قنوات الساعة هي الاختيار الأفضل لجميع أفراد الأسرة وتهتم القناة بتحديث التردد لضمان أعلى جودة للمشاهد من غير اشتراك .
تردد قنوات الساعة علي النايل سات 2026
- التردد : 11603
- الترميز : 27500
- الاستقطاب : افقي (H)
- معامل تصحيح الخطا : 5/6
تردد قناة الساعة دراما :
- التردد : 11566 او 12562
- الترميز : 27500
- الاستقطاب : راسي (V)
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة الساعة كوميدي :
- التردد : 11602
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : افقي (H )
- معامل تصحيح الخطا : 5/6
تردد قناة الساعة كلاسيك :
- التردد : 12566 او 12562
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : راسي (V)
- معامل تصحيح الخطا : 5/6
تردد قناة الساعة سينما :
- التردد : 12653
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : راسي (V)
- معامل التصحيح : 5/6
تردد قناة الساعة مسرح :
- التردد : 12563
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : راسي (V)
- معامل تصحيح الخطا : 5/6