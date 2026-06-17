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أخبار اليمن : افتتاح معرض الأسمدة والمبيدات بصنعاء

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أخبار اليمن : افتتاح معرض الأسمدة والمبيدات بصنعاء

أخبار اليمن : افتتاح معرض الأسمدة والمبيدات بصنعاء

دوت الخليج -
افتتاح معرض الأسمدة والمبيدات بصنعاء
افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في صنعاء، المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليًا، والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عبر المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.

ويُعد المعرض منصة وطنية لعرض منتجات زراعية عضوية آمنة، وإبراز التجارب المحلية الناجحة في تصنيع الأسمدة والمبيدات، بما يعزز التوجه نحو الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على المستورد.

خلال الافتتاح، أكد مفتاح أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية حكومة التغيير والبناء للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن اليمن وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضروات والفواكه مع بدء تصدير الفائض منها، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء في اللحوم والبيض، والعمل على استكمال الاكتفاء في الألبان ومشتقاتها.

واعتبر أن توطين الصناعة الزراعية يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والنهضة الاقتصادية.

القائم بأعمال وزير الزراعة عمار الكريم أوضح أن المعرض يهدف إلى تعريف المزارعين والمستثمرين بالمنتجات المحلية من الأسمدة والمبيدات العضوية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

كما شدّد على أن القطاعات العامة والخاصة والتعاونية تتحرك اليوم بروح الفريق الواحد لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من التبعية.

المعرض يضم منتجات متنوعة، ابتكارات وتقنيات زراعية محلية، إضافة إلى مواد توعوية وإرشادية للمزارعين، ويُعد خطوة عملية لترسيخ ثقافة الاعتماد على الإنتاج الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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