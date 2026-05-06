موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 مساءً - يتجه فريق باريس سان جيرمان إلى ألمانيا لخوض مواجهة حاسمة أمام بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتُقام المباراة على ملعب أليانز أرينا، حيث يسعى الفريق الباريسي للحفاظ على تقدمه المثير بنتيجة 5-4 من لقاء الذهاب، في واحدة من أقوى مواجهات البطولة هذا الموسم.

نتيجة مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

وشهدت مباراة الذهاب سيناريو دراميًا مليئًا بالأهداف، حيث افتتح هاري كين التسجيل لصالح بايرن من ركلة جزاء، قبل أن يعادل خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة لباريس، ثم أضاف جواو نيفيز هدف التقدم.

ورد الفريق الألماني سريعًا عن طريق مايكل أوليس، قبل أن يعيد عثمان ديمبيلي التقدم لباريس من ركلة جزاء. واستمر التفوق الباريسي بإضافة هدفين جديدين عبر كفاراتسخيليا وديمبيلي، فيما قلّص دايوت أوباميكانو الفارق، ثم سجل لويس دياز هدفًا جديدًا، لينتهي اللقاء بنتيجة 5-4 لصالح باريس.

وتمثل هذه المباراة فرصة ذهبية للفريق الفرنسي لبلوغ النهائي، حيث ينتظره آرسنال الذي حسم بطاقة التأهل على حساب أتلتيكو مدريد، ليكون النهائي المنتظر على صفيح ساخن.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعه 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports وتحديدًا beIN Sports 1، ويتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق حسن العيدروس، في مواجهة مرتقبة ستحدد الطرف الثاني لنهائي دوري الأبطال.