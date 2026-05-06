جنازة هاني شاكر تشيع من القاهرة بحضور نجوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 05:17 مساءً - شيعت ظهر اليوم جنازة أمير الغناء العربي " هاني شاكر" من مسجد أبو شقة في القاهرة بعد استقبال جثمان الفنان مساء أمس الثلاثاء 5 مايو 2026 من العاصمة الفرنسية باريس حتى يلتقى بمثواه الأخير في بلده مصر.

جنازة أمير الغناء العربي هاني شاكر

حضر عدد كبير من الفنانين والصحفيين بجانب عائلته إلى جنازة الفنان المصري هاني شاكر ظهر الأربعاء 6 مايو 2026 في مسجد أبو شقة لتوديع أمير الغناء وسط حالة من الحزن والبكاء على وجوه الحضور.

وكان من أوائل الحضور لتقديم واجب العزاء بالجنازة الفنانة لبلبة والإعلامية هالة سرحان تلاهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية والفنانة فيفي عبده مع الإعلامية بوسي شلبي.

وحرص كلًا من سلاف فواخرجي والفنان محمد ثروت والفنانة الكبيرة ميرفت أمين لحضور الجنازة، وحضر بجانبهم الفنان خالد زكي وكوكبة من نجوم الفن.

ظهرت زوجة أمير الغناء العربي" نهلة توفيق" منهارة وفي حالة صعبة وكان بجانبها بعض الصديقات المقربات لإعانته على فقيدها ومساعدتها على المشي.

أسباب وفاة أمير إلغاء هاني شاكر

لقى أمير الغناء العربي هاني شاكر مصرعه يوم الأحد الماضي عن عمر 73 عامًا بعد صراع طويل مع المرض في مستشفيات العاصمة الفرنسية، وكان قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية مع بداية شهر رمضان الماضي بعد معاناته من اضطرابات بالقولون أدت لنزيف حاد وخضوعه لعملية جراحية دقيقة لإزالة القولون.

تطورت حالته الصحية مما أدى لتوقف بعض الأعضاء وقرر الأطباء نزع الأجهزة عن جسد الفنان بعد فقدان الامل واعلان الاطباء فقدان امير الغناء، وعادت اسرة هاني شاكر من رحلة مرافقتهم له اثناء رحلتهم لإتمام إجراءات الدفن والجنازة في مصر.