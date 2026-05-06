قرار تطورات من وزير الداخلية المصري.. ترحيل 3...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 05:17 مساءً - في خطوة جديدة ضمن إجراءات تنظيم وجود الأجانب داخل البلاد، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارات رسمية تقضي بإبعاد ثلاثة أشخاص من جنسيات مختلفة، وذلك بعد مراجعة أوضاعهم القانونية من قبل الجهات المختصة.

إبعاد مواطن أوزبكستاني بقرار من الداخلية المصرية

شمل القرار الأول ترحيل مواطن يحمل الجنسية الأوزبكستانية، من مواليد 1996، حيث تقرر إنهاء إقامته داخل البلاد، في ضوء ما رصدته الجهات المعنية، ووفق ما تسمح به القوانين المنظمة لإقامة الأجانب في مصر.

ترحيل سوري حاصل على الجنسية الروسية

كما تضمن قرار آخر إبعاد شخص من أصل سوري ويحمل الجنسية الروسية، من مواليد 2001، حيث جاء القرار بعد دراسة موقفه القانوني، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن والنظام العام.

إبعاد مواطن سوري مع بدء تنفيذ القرار رسميًا

وشمل القرار الثالث ترحيل مواطن سوري من مواليد 1978، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة تنفيذ القرار، من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لضمان تطبيقه وفق الإجراءات المعتمدة.