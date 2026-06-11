إنفانتينو: كأس العالم 2026 سيكون تاريخيًا بكل المقاييس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 12:30 صباحاً - ألقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كلمة ترحيبية أمام الجمع العمومي لوسائل الإعلام العالمية، مساء اليوم، قبيل انطلاق النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم، التي تستضيفها المكسيك للمرة الثالثة في تاريخها.

وتنطلق البطولة غدا الخميس، حيث يلتقي المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب أفريقي على ملعب «أزتيكا» في مباراة الافتتاح.

مؤتمر إنفانتينو قبل انطلاق كأس العالم 2026

ووجّه إنفانتينو الشكر للحكومة المكسيكية، ممثلة في الرئيسة والإدارات المحلية، وشعب المكسيك على حفاوة الاستقبال، كما أثنى على الدور المحوري لوسائل الإعلام في نقل حماسة البطولة إلى كافة أنحاء العالم.

وصف رئيس الفيفا ملعب «أزتيكا» بأنه «كاتدرائية كرة القدم»، كونه الملعب الوحيد الذي استضاف ثلاث مباريات افتتاحية لكأس العالم، وشهد تتويج أساطير اللعبة مثل بيليه ومارادونا، إضافة إلى «مباراة القرن» بين إيطاليا وألمانيا عام 1970.

وكشف إنفانتينو عن أرقام قياسية محققة في النسخة الحالية، حيث تجاوز الطلب على التذاكر عشرة أضعاف أي نسخة سابقة، مؤكداً أن سعر 60 دولاراً للتذكرة هو الأقل في أي رياضة عالمية، مشيراً إلى أن إيرادات البطولة تُعاد استثمارها بالكامل في تطوير كرة القدم عالمياً.

وفي سياق متصل، عبّر إنفانتينو عن فخره بتمكن المنتخب الإيراني من المشاركة في البطولة رغم التحديات الكبيرة، مؤكداً أنه كان مصمماً على نقل الفريق براً إن لزم الأمر.

كما تطرق إلى قضايا تنظيمية، أبرزها التنسيق مع السلطات الأمريكية لتسهيل إجراءات التأشيرات، وإعفاء اللاعبين من بعض الدول الأفريقية من الرسوم المقررة.

واختتم رئيس الفيفا تصريحاته بالتأكيد على أن المونديال يُتيح لعشاق الساحرة المستديرة الهروب مؤقتاً من هموم الحياة اليومية، والانغماس في لحظات من الفرح الخالص والألفة، معرباً عن ثقته في أن تُسطر النسخة الحالية فصلاً جديداً في تاريخ كرة القدم العالمية.