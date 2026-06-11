قبل امتحانات الثانوية العامة.. محظورات كراسة الإجابة احذر من الوقوع فيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 12:30 صباحاً - اقتربت ساعة الامتحان لطلاب الثانوية العامة، وحددت وزارة التربية والتعليم محظورات يجب على الطلاب الابتعاد عنها بكراسة الإجابة البابل شيت.

ـ ترك المكان المخصص للبيانات الشخصية فارغا.

ـ تظليل أكثر من دائرة للسؤال الواحد.

ـ تظليل جزء من الدائرة بل يتم تظليل جميع الدائرة.

ـ اختيار أكثر من إجابة فى الأسئلة الاختيارية.

ـ القيام بالإجابة بشكل عشوائى داخل كراسة الإجابة بل يجب أن يكون رقم السؤال نفس رقم الإجابة فى البابل شيت.

ـ استخدام الكوريكتور داخل كراسة الإجابة.

ـ استخدم قلم غير الأزرق.

ـ ترك علامة تبين شخصية الطالب داخل كراسة الإجابة.

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026

- الأحد 21 يونيو مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

- الثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 28 يونيو اللغة العربية

- الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى

- الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

- الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى

- الأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة

- الخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.