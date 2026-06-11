قبل امتحانات الثانوية العامة.. محظورات كراسة الإجابة احذر من الوقوع فيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 12:30 صباحاً - اقتربت ساعة الامتحان لطلاب الثانوية العامة، وحددت وزارة التربية والتعليم محظورات يجب على الطلاب الابتعاد عنها بكراسة الإجابة البابل شيت.
ـ ترك المكان المخصص للبيانات الشخصية فارغا.
ـ تظليل أكثر من دائرة للسؤال الواحد.
ـ تظليل جزء من الدائرة بل يتم تظليل جميع الدائرة.
ـ اختيار أكثر من إجابة فى الأسئلة الاختيارية.
ـ القيام بالإجابة بشكل عشوائى داخل كراسة الإجابة بل يجب أن يكون رقم السؤال نفس رقم الإجابة فى البابل شيت.
ـ استخدام الكوريكتور داخل كراسة الإجابة.
ـ استخدم قلم غير الأزرق.
ـ ترك علامة تبين شخصية الطالب داخل كراسة الإجابة.
جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد
ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026
- الأحد 21 يونيو مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 28 يونيو اللغة العربية
- الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى
- الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى
- الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى
- الأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة
- الخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.
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