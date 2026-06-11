قبل امتحانات الثانوية العامة.. محظورات كراسة الإجابة احذر من الوقوع فيها

قبل امتحانات الثانوية العامة.. محظورات كراسة الإجابة احذر من الوقوع فيها

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قبل امتحانات الثانوية العامة.. محظورات كراسة الإجابة احذر من الوقوع فيها

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قبل امتحانات الثانوية العامة.. محظورات كراسة الإجابة احذر من الوقوع فيها

قبل امتحانات الثانوية العامة.. محظورات كراسة الإجابة احذر من الوقوع فيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 12:30 صباحاً - اقتربت ساعة الامتحان لطلاب الثانوية العامة، وحددت وزارة التربية والتعليم محظورات يجب على الطلاب الابتعاد عنها بكراسة الإجابة البابل شيت.

 

 

ـ ترك المكان المخصص للبيانات الشخصية فارغا.

 

ـ تظليل أكثر من دائرة للسؤال الواحد.

 

ـ تظليل جزء من الدائرة بل يتم تظليل جميع الدائرة.

 

ـ اختيار أكثر من إجابة فى الأسئلة الاختيارية.

 

ـ القيام بالإجابة بشكل عشوائى داخل كراسة الإجابة بل يجب أن يكون رقم السؤال نفس رقم الإجابة فى البابل شيت.

 

ـ استخدام الكوريكتور داخل كراسة الإجابة.

 

ـ استخدم قلم غير الأزرق.

 

ـ ترك علامة تبين شخصية الطالب داخل كراسة الإجابة.

 

 

 

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

 

ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026

 

- الأحد 21 يونيو مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

 

- الثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

 

- الأحد 28 يونيو اللغة العربية

 

- الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى

 

- الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

 

- الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى

 

- الأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة

 

- الخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.

 

 

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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