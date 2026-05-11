وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عامًا رحل منذ قليل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عاما وذلك بعد صراع مع المرض تاركا خلفه مسير إقرأ المزيد

رحل منذ قليل، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية كبيرة.

وأعلن نجله أحمد أبو زهرة خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، حيث كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف علي الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الانسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده».

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية.. من علمني ان الرجل والفنان هو كلمة وموقف.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعو له بالمغفرة».

وعاش الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة رحلة طويلة مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث أكد الموسيقار أحمد أبو زهرة إن الأزمة الصحية لوالده ترتبط بمشكلة في التنفس، مشيرًا إلى أنه عند نزع جهاز التنفس الصناعي يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس، ما يستدعي وضع ماسك طبي لمساعدته على التنفس بشكل طبيعي.

ويعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من أبرز فناني الدراما والسينما المصرية وقدم خلال مسيرته الفنية عدد من الأعمال الدرامية المميزة منها «لن أعيش في جلباب أبي، أوراق مصرية، جحا المصري، الملك فاروق، موضوع عائلي».كما قدم في السينما أفلام: «الجزيرة، حب البنات، الحاسة السابعة، تيمور وشفيقة، أنا حرة، تيتا رهيبة».